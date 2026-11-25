Deutschlands Exporteure sind im November etwas verhaltener gestimmt. Wie das Ifo-Institut in München mitteilte, sanken die Exporterwartungen auf 9,6 Punkte. Im Oktober waren es noch 11,7 Punkte. «Die Erholung im Exportgeschäft verliert etwas an Schwung», sagte der Leiter der Ifo-Umfragen Klaus Wohlrabe. «In vielen Industriebranchen rechnen die Unternehmen aber weiterhin mit steigenden Ausfuhren.»