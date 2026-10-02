Die Chemieindustrie hat in den vergangenen Monaten vom Iran-Krieg profitiert: Mit dem Konflikt kam es zu Lieferausfällen aus dem Nahen Osten und dem besonders betroffenen Asien. So verlagerte sich die Nachfrage nach Chemie-Produkten zu deutschen und europäischen Herstellern, die teils die Preise erhöhen konnten. Konzerne wie BASF und Evonik hoben ihre Gewinnprognosen an. Der Branchenverband VCI sieht aber noch keine nachhaltige Erholung./als/DP/jha