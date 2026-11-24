Die deutsche Wirtschaft hat 2026 drei Quartale Wachstum in Folge hinter sich. Damit zeichnet sich erstmals seit Jahren ein robustes Wachstum ab. Zuletzt hatte die EU-Kommission ihr Konjunkturprognose für Deutschland 2026 auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt. Ein Plus in dieser Höhe erwarten auch die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds (IWF) und der Sachverständigenrat Wirtschaft («Wirtschaftsweise»). Damit würde die lange Flaute der deutschen Wirtschaft enden, die 2025 nur ein Mini-Wachstum verzeichnet hatte und die beiden Jahre davor geschrumpft war.