Etwas zurückhaltender zeigte sich Klaus Bauknecht, Analyst bei der IKB Deutsche Industriebank. Die Erwartungen der Unternehmen würden auf eine moderate, wenn auch volatilen Konjunkturerholung hindeuten. Allerdings liefere das Ifo-Geschäftsklima keinen Hinweis auf einen tragfähigen Investitionsaufschwung und damit keine nachhaltige Erholung. «Solange Unternehmen weder von einer robusten Konjunktur noch von einer verlässlichen Verbesserung der Standortbedingungen überzeugt sind, ist mit einer Aufbruchstimmung, die private Investitionen zu einem entscheidenden Wachstumstreiber werden lassen, nicht zu rechnen», sagte Bauknecht.