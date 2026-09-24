Das Ifo-Geschäftsklima fiel besser aus als von Analysten erwartet. Sie waren im Schnitt von einem Anstieg auf 89,0 Punkte ausgegangen. «Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Erholungskurs fort», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.
Gestützt wurde der Indikator jeweils durch gestiegene Erwartungen an künftige Geschäfte und einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage. Allerdings bewege sich die Automobilbranche weiter «auf schwierigem Terrain», wie es weiter in der Mitteilung hiess./jkr/stk
(AWP)