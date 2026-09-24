Wegen anziehender Exporte und der staatlichen Milliardenausgaben haben führende deutsche Forschungsinstitute, darunter auch das Ifo-Institut, ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft angehoben. In einem ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Gemeinschaftsgutachten erwarten sie für 2026 ein Wachstum um 1,3 Prozent, nachdem sie zuletzt im Frühjahr nur 0,6 Prozent prognostiziert hatten. 2025 hatte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zugelegt, in den beiden Jahren davor war die Wirtschaft geschrumpft./jkr/jha/