Die rund 9000 befragten Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Konjunkturlage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte ungünstiger. «Die Konjunktur bleibt auch in der Weihnachtszeit schwach», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. In der Industrie, im Handel und am Bau trübte sich das Geschäftsklima jeweils ein. Nur bei Dienstleistern hellte sich die Stimmung leicht auf.