Das Ifo-Geschäftsklima fiel auch besser als erwartet aus. Analysten waren im Schnitt lediglich von einem Anstieg auf 87,2 Punkte ausgegangen. Gestützt wurde der Indikator durch gestiegene Erwartungen an künftige Geschäfte und einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage. Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung spürbar gestiegen. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert./jkr/jsl/mis