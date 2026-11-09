Die KI-Auswirkungen auf die Arbeitswelt nehmen aber durchaus gegenläufige Richtungen ein, wie Fuest und seine Koautoren betonen: Auf der einen Seite steht die Automatisierung, auf der anderen die «Augmentierung»: Die KI kann menschliche Arbeitskräfte unterstützen und produktiver machen. Was den Arbeitsmarkt insgesamt betrifft, so ist laut Ifo die Beschäftigung in den KI-exponierten Berufen seit 2022 sogar um 1,8 Prozent gewachsen - in den nicht exponierten Berufen hingegen hat sie demnach um 6,4 Prozent abgenommen. Koautor Oliver Falck sieht den Jobschwund bei den Berufsanfängern jedoch als Frühwarnzeichen am Arbeitsmarkt.