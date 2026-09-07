Ifo-Präsident Clemens Fuest sieht in der Stärke populistischer Parteien die Gefahr wirtschaftlichen Niedergangs für Ostdeutschland. «In den ostdeutschen Bundesländern haben Parteien wie BSW, Linke und AfD derzeit Mehrheiten», sagte Fuest dem Magazin «Capital». «Regierungen gegen sie sind nicht mehr möglich. Das ist ein Standortnachteil.» Gleichzeitig betonte der prominente Ökonom: «In der Demokratie haben Wähler auch das Recht, sich für wirtschaftlichen Niedergang zu entscheiden.»