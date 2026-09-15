Sollte der Ölpreis als Folge des Iran-Kriegs für lange Zeit hoch bleiben, dann werde das auch zu einer allgemein höheren Inflationsrate führen. Das würde dann auch auf die Konjunktur durchschlagen, sagte Gern. «Wir haben im Moment eine Konjunktur, die einen Erholungskurs eingeschlagen hat», und noch gebe es einige Möglichkeiten für Autofahrer, den Benzinverbrauch zu reduzieren und diese Kosten zu dämpfen. Längerfristig sei jedoch eine allgemein sinkende Nachfrage zu befürchten, und «dass diese Erholung dann auch wieder ins Straucheln kommen kann»./brd/DP/zb