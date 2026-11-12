«Die Arbeitgeber haben Beton angerührt und bei den Verhandlungen in Düsseldorf mit zusätzlichen Forderungen eine Grenze überschritten. Es läuft auf einen harten Konflikt hinaus», erklärt die Gewerkschaftschefin Christiane Benner. Sie sagt: «Wer Tarifstandards schleifen, mit einem Minusangebot um die Ecke kommt, Mitbestimmungsrechte beschränken und Entscheidungen aus den Tarifverträgen in die einzelnen Betriebe verlagern will, greift die Grundlagen der Tarifpartnerschaft an.»