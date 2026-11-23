Abstimmungen in jedem teilnehmenden Betrieb

In jedem bestreikten Betrieb hatte es vorher Abstimmungen über die Teilnahme an den Aktionen gegeben, die mit Einkommenseinbussen bei den Beteiligten verbunden sind. Gewerkschaftsmitglieder erhalten für den Ausfall Streikgeld von der Gewerkschaft. Bislang wurden die 24-Stunden-Warnstreiks erst ein Mal eingesetzt - im Jahr 2018.