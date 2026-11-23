Positionen liegen weit auseinander

Die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es in Norddeutschland wie auch in den anderen Gebieten nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen. Eine vierte Verhandlungsrunde haben die Tarifparteien im Norden nicht vereinbart. In Baden-Württemberg soll dagegen am Mittwoch weiterverhandelt werden.