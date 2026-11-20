Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern, die nach dem Willen der Gewerkschaft den ganzen Tag stillstehen sollen. In ersten Betrieben hatten die Warnstreiks bereits am Donnerstag begonnen. Weitere Aktionen sind für den Beginn der kommenden Woche angekündigt. Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils bestreikten Betrieben.