Nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde will die IG Metall in Baden-Württemberg die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie verschärfen. Die Grosse Tarifkommission sprach sich einstimmig dafür aus, beim Vorstand der Gewerkschaft ganztägige Arbeitsniederlegungen in ausgesuchten Betrieben zu beantragen, wie Bezirksleiterin Barbara Resch in Stuttgart mitteilte. «Wer Arbeitsplätze und Standorte sichern will, muss in die Zukunft der Betriebe investieren. Wir sind so weit voneinander entfernt, dass eine schnelle Einigung ausgeschlossen ist.» Offenbar verstünden die Arbeitgeber aber keine andere Sprache als noch mehr Druck.