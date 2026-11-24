Die Wolfsburger waren im dritten Quartal in die tiefroten Zahlen gerutscht. Die Einschnitte sollen VW im Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll. Dieser sieht auch den Wegfall von rund 12.000 VW-Jobs in Deutschland vor - zusätzlich zum bereits vereinbarten Abbau von 35.000 Stellen bis 2030. Der Abbau soll sozialverträglich ablaufen, an der Beschäftigungssicherung rüttelt die VW-Führung nicht. Die Konditionen müssen aber verhandelt werden.