Die IG Metall will mit der Forderung nach 8,5 Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen für Zehntausende Beschäftigte in der Holz- und Kunststoffindustrie gehen. Zudem soll es nach den Beschlüssen in den IG-Metall-Bezirken um eine soziale Komponente gehen, wie etwa eine Inflationsausgleichsprämie, wie die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt mitteilte. Eine Bestätigung der Forderungen durch den IG-Metall-Vorstand wird am 22. Oktober erwartet. Den Angaben zufolge arbeiten bundesweit etwa 220 000 Beschäftigte bei Möbel-, Platten-, Fertighaus-, Caravan-Herstellern sowie Automobilzulieferern.

06.10.2023 18:53