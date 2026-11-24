Was fordert Volkswagen?

Europas grösster Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmassnahmen durchsetzen. Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte und ist weitreichender als bisher bekannt. So will das VW -Management auch die bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Diese sollte nach dem Tarifkompromiss vor zwei Jahren zum 1. Januar 2031 wirksam werden.