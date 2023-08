Bisset ist seit über 20 Jahren bei Ikea. Zuletzt war sie als Market Area Manager verantwortlich für alle Ikea Einrichtungshäuser in Westkanada, wie der Möbelgigant am Donnerstag mitteilte. Bisset werde an die erfolgreiche Wachstumsstrategie ihrer Vorgängerin Jessica Anderen anknüpfen. Sie solle ausserdem die Digitalisierung weiter vorantreiben.