Diese Zahlen gaben am Dienstag in Bern Vertreterinnen und Vertreter des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) und der 74 AHV-Ausgleichskassen vor den Medien bekannt. Die Ausgleichskassen müssen im Dezember allen Berechtigten zur richtigen Zeit den korrekten Betrag auszahlen und haben sich entsprechend vorbereitet.
Was im Grundsatz einfach tönt, ist im Detail komplex. Die 13. Rente entspricht einem Zwölftel aller Altersrenten-Zahlungen, die eine Person 2026 erhalten hat. Deshalb ist der «Dreizehnte» nicht für alle einfach gleich hoch wie die übliche Rente.
Die 13. Rente wird automatisch ausbezahlt, eine Anmeldung dafür ist nicht nötig. Je nach zuständiger Kasse erhalten die Berechtigten eine höhere Rentenzahlung oder aber zwei Zahlungen für die Dezember-Rente und den «Dreizehnten».
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(AWP)