Eine Gesetzesänderung wäre notwendig, weil das Bundesgericht in einem Urteil zwei Aspekte des geltenden Rechts im Baselbiet kassiert hatte. Die oberste Instanz hatte es für rechtswidrig befunden, dass der Kanton nur bei Einzonungen Abgaben vorsehe und dass der Freibetrag mit 50'000 Franken zu hoch sei.