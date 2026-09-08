Konkret wurden sieben Liegenschaften mit einem «Fair Value» von rund 288 Millionen Franken erworben, darunter Wohnliegenschaften in Luzern, Ecublens sowie im Tessin. Gleichzeitig wurden kleinere oder nicht strategiekonforme Objekte sowie Stockwerkeigentumseinheiten mit einem Verkaufserlös von insgesamt 62 Millionen Franken veräussert. Daraus resultierten realisierte Kapitalgewinne von rund 4,4 Millionen Franken.