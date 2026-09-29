Die Kapitalerhöhung werde zudem unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Neue Investoren hätten indes die Möglichkeit ungenutzte Bezugsrechte zu beziehen oder vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung zu erhöhen.