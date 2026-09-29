Die Zeichnungsfrist läuft laut einer Mitteilung vom Dienstag voraussichtlich vom 11. November bis 1. Dezember. Die Liberierung der Fondsanteile erfolgt am 11. Dezember 2026. Die detaillierten Emissionskonditionen werden den Angaben nach vor Zeichnungsbeginn publiziert.
Die Kapitalerhöhung werde zudem unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden Anteilinhaber erfolgen. Neue Investoren hätten indes die Möglichkeit ungenutzte Bezugsrechte zu beziehen oder vor Beginn der Zeichnungsfrist mittels Pre-Commitments die Chancen einer Zuteilung zu erhöhen.
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(AWP)