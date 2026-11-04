Die Kapitalaufnahme soll dem «strategiekonformen Ausbau des Portfolios» dienen. Die Projektpipeline von rund 600 Millionen Franken bis 2031 biete bedeutendes Wachstumspotenzial. Mit der Realisierung der geplanten Projekte soll der Wohnanteil von 50 Prozent per Mitte Jahr auf 56 Prozent steigen und das Portfolio um über 900 Wohneinheiten wachsen. Nach Fertigstellung werde eine jährliche Zielmiete von rund 25 Millionen Franken erwartet.