Es seien alle 1,05 Millionen neu emittierten Anteile gezeichnet worden, was einem Mittelzufluss für den Fonds von insgesamt rund 113 Millionen entspreche, teilte die Fondsleitung Investissements Fonciers SA (IFSA) am Donnerstagabend mit. Die neuen Anteile werden am 18. Juni 2024 ausgeben und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.