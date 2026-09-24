Für Käufer ist das ein schwacher Trost, denn das Preisniveau in Ballungsräumen ist hoch. Bereinigt um den Anstieg der Verbraucherpreise haben sich Immobilien in Frankfurt und München aber nach dem langen Niedrigzins-Boom erheblich verbilligt, wie kürzlich Maximilian Kunkel erklärte, Chefanlagestratege der Schweizer Bank UBS in Deutschland: «Inflationsbereinigt liegen die Preise bis zu 25 Prozent unter den Höchstständen von 2021 und 2022.»