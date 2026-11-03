Bestehende Anleger erhalten für jeden Anteil ein Bezugsrecht. Neun Bezugsrechte berechtigen zum Kauf eines neuen Anteils. Der Bezugsrechtshandel läuft vom 11. bis 20. November, die Bezugsfrist endet am 24. November um 12 Uhr. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile an der SIX Swiss Exchange sind für den 27. November vorgesehen.