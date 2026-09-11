Zudem wird für den November 2026 eine Kapitalerhöhung von rund 200 Millionen Franken angestrebt. Damit will die Fondsleitung vor allem die Bauetappe im Grossprojekt Wankdorfcity 3 in Bern finanzieren. Darüber hinaus soll der nachhaltige Ausbau des Liegenschaftsportfolios sichergestellt werden. Die Einzelheiten zur Kapitalerhöhung sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden.