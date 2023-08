Der Immofonds suburban hat in der ersten Jahreshälfte 2023 mehr Mieten eingenommen, zugleich stieg aber der Aufwand. Unter dem Strich weist der Fonds einen bewertungsbedingten Gesamtverlust von 0,1 Millionen Franken aus nach einem Plus von 1,6 Millionen in der Vorjahresperiode, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.

28.08.2023 08:09