Zum Patentstreit mit Biontech , bei dem es um einen Anteil an den Einnahmen geht, die Biontech mit der Impfstoffproduktion erzielt, sagte Curevac in der Mitteilung: "In den letzten 23 Jahren hat CureVac patentierte Grundlagentechnologie im Zusammenhang mit der mRNA-Konzeption sowie mit der Verabreichung und der Herstellung der mRNA entwickelt, die massgeblich zu der Entwicklung sicherer und wirksamer Covid-19-Impfstoffe beigetragen hat." Biontech machte in den Corona-Jahren mit seinem Covid-19-Impfstoff Milliardenumsätze./tat/DP/jha