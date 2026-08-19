Gerade Deutschland bleibe dabei für den Hochbau ein Wachstumstreiber. «Die Auftragslage hat sich im ersten Halbjahr weiter beschleunigt und unsere Pipeline ist sehr gut», sagte CEO Jens Vollmar an einer Medien- und Analystenkonferenz. Dabei dürften in der Hochbausparte Building Solutions erste Projekte bereits in der zweiten Jahreshälfte den Umsatz stützen, andere würden ihr volles Potenzial erst 2027 und teilweise im Jahr danach entfalten.