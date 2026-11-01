In seiner Rede teilte Trump gegen Staatschefs aus, machte sich über sie lustig, lobte seine eigene Innenpolitik und wechselte immer wieder die Themen, weshalb viele Beobachtende seine Rede als «wirr» bezeichneten. Denkwürdig bleiben seine Bemerkungen zu einem Telefonat mit der damaligen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter im Zuge der Zollverhandlungen im Sommer 2025. Sie sei repetitiv gewesen und habe ihn genervt, weshalb er den Zollsatz danach auf 39 Prozent erhöht habe. Zudem sagte er, dass die Schweiz für ein grösseres Defizit als andere Länder verantwortlich sei. Dabei nannte er beispielsweise den Verkauf von Rolex-Uhren in den USA.