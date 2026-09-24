Als Grund für den Rückgang klinischer Studien in der Schweiz nennen SCI und Interpharma unter anderem, dass regulatorische Prozesse zur Genehmigung klinischer Studien in der Schweiz im internationalen Vergleich langsam, unberechenbar und teuer seien. Ausserdem fehle es der Schweiz an einem digital vernetzten Datenökosystem, das für Forschungszwecke einfach zugänglich sei und die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel reichten nicht aus. «Im Moment haben wir 50 Studien, die wir nicht durchführen können, weil uns die Finanzierung fehlt», so Gruntz.