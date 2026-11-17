Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte «Swiss Antibiotic Resistance Report 2026» der Bundesämter für Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Landwirtschaft sowie Umwelt. Demnach sank der Verbrauch beim Menschen 2025 auf 9,9 Tagesdosen pro 1000 Einwohner und Tag. Damit unterschreitet die Schweiz das Bundesziel für 2027 vorzeitig. Dennoch starben 2024 geschätzt 258 Menschen an hochresistenten Bakterien - 2010 waren es noch 135.