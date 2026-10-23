Kurz vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie zeichnet die Branche ein düsteres Bild der Lage. Einer Umfrage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall zufolge schätzen 39 Prozent der Betriebe die Geschäftslage als schlecht ein, 40 Prozent bewerten sie als befriedigend. 21 Prozent erwarten, dass sich die Lage in einem halben Jahr noch verschlechtert. 42 Prozent der Unternehmen gehen den Zahlen zufolge davon aus, in diesem Zeitraum Personal abzubauen.