Profilstangen werden aufgestellt

Erlaubt sind in Kägiswil gemäss der Mitteilung des Bazl trotz der Schliessung noch Flüge, die der Verlegung von Flugzeugen an einen anderen Ort dienen. Ab dem 9. Oktober ist der Flugbetrieb bis zum 20. November ganz eingestellt. Das Bazl begründet dies damit, dass die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) dann bei der Piste Profilstangen für ihr Neubauprojekt aufstellen wird.