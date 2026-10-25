Die bisher grösste solche Anlage steht in China und ist Anfang des Jahres in Betrieb gegangen, wie Rongke Power damals mitgeteilt hatte. Gemäss Zahlen des Unternehmens belaufen sich Kapazität und Leistung auf eine Gigawattstunde und 200 Megawatt - also deutlich weniger, als in Laufenburg entstehen sollen. Aus Aumers Sicht ist es die Technologie für eine nachhaltige Zukunft und sie ist weltweit auf dem Vormarsch.