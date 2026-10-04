Bei der Parlamentswahl in Lettland haben die Wähler angesichts von Sorgen um die nationale Sicherheit und von sozialpolitischen Problemen die Partei des westlich orientierten Regierungschefs zur stärksten Kraft gemacht. Die Vereinigte Liste von Andris Kulbergs gewinnt die Abstimmung in dem baltischen EU- und Nato-Land noch klarer als ohnehin schon erwartet. Damit dürfte der 47-Jährige seinen Kurs und die resolute Unterstützung für die von Russland angegriffenen Ukraine fortsetzen. Offen ist zunächst aber noch, wie die künftige Regierung in dem an Russland und Belarus grenzenden Ostseeland mit rund 1,9 Millionen Einwohnern aussehen wird.