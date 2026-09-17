Indiens Ölimporte aus Russland

Indiens Ölimporte aus Russland waren nach Berichten der Zeitung «The Indian Express» im August im Vergleich zur Rekordmenge im Juli um 26,3 Prozent auf 2,08 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag gefallen. Der Anteil Russlands an den Rohölimporten sank demnach von fast 60 Prozent auf 45 Prozent. Das Blatt berief sich dabei auf den Marktbeobachter Kpler, der auf Rohstoffdaten spezialisiert ist. Laut Kpler deute diese Verschiebung allerdings eher auf eine Marktnormalisierung als auf einen strukturellen Rückzug bei russischem Rohöl hin./dg/DP/stk