Der spanische Textilhändler Inditex kann trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation auf ein erstes Geschäftshalbjahr mit Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn blicken. Die Frühjahrs- und Sommerkollektionen seien bei den Kunden gut angekommen, teilte der Konzern mit Marken wie Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti und Stradivarius in Arteixo mit. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach laut Mitteilung von «exzellenten Resultaten». Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft, die Aktie lag vorbörslich mit über zwei Prozent im Minus. In den ersten Wochen des zweiten Halbjahres zogen die Umsätze im Jahresvergleich um 9 Prozent an.