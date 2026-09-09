In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bis Ende Juli stieg nach Konzernangaben der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf 19,8 Milliarden Euro. Dabei dämpften negative Wechselkurseffekte das Wachstum etwas, währungsbereinigt habe das Erlösplus bei 9,2 Prozent gelegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte nominal ebenfalls um fast acht Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten hier mit gut 3,9 Milliarden gerechnet. Auf die Aktionäre entfiel ein Nettogewinn von 3,0 Milliarden Euro, das waren fast 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.