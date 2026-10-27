Neun Flugzeuge sind nach Angaben der Behörde in Zentral- und Südkalimantan auf Borneo im Einsatz, sechs weitere in Südsumatra. Sie bringen Trockeneis und Natriumchlorid, also Salz, in geeignete Wolken ein, um die Bildung von Niederschlag anzuregen. Agenturleiter Teuku Faisal Fathani bezeichnete die Aktion - die «Cloud Seeding» (Wolkenimpfung) genannt wird - als eine der grössten Wettermodifikations-Kampagnen des Landes.