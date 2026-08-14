Die Verwaltung des südostasiatischen Inselstaats habe insgesamt 1074 Unternehmen gezählt, die in staatlicher Hand seien. «Ich dachte, es gebe nur 300 oder 400», zeigte sich Prabowo selbst überrascht über die Zahl. Nicht mehr als 300 sollten letztlich davon übrig bleiben, sagte er weiter. «Nur diejenigen, die produktiv sind, nur diejenigen, die einen Mehrwert für die Menschen schaffen, werden beibehalten.»