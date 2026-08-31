Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Wie das Ifo-Institut in Dresden mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex im August auf 89,9 Punkte. Im Vormonat lag der Wert des Stimmungsbarometers für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands bei 89,1 Punkten. Die befragten Unternehmen schätzten ihre aktuelle Geschäftslage demnach zwar etwas schlechter ein, äusserten sich zugleich aber deutlich optimistischer zu ihren Geschäftserwartungen.