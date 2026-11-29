«Die Angstkampagne von SP, Grünen, EVP und GSoA hat nicht verfangen», teilte die Allianz Sicherheit Schweiz mit. Die Stimmberechtigten hätten erkannt, worum es bei der Revision des Kriegsmaterialgesetzes ging: um verlässliche Regeln für die Ausfuhr an 36 Partnerstaaten, mit denen die Schweiz ihre Exportkontrolle eng abstimme.
Die bisherigen Exportrestriktionen hätten dazu geführt, dass Schweizer Unternehmen in westlichen Partnerstaaten Aufträge verloren hätten und von internationalen Beschaffungsprozessen ausgeschlossen worden seien, schreibt etwa der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.
Mit dem Ja zum revidierten Kriegsmaterialgesetz erhalte die Schweiz zeitgemässe Regeln für den Export von Verteidigungsgütern in klar definierte Partnerstaaten, teilte der Verband der Schweizer Tech-Industrie Swissmem mit. Schweizer Unternehmen könnten sich damit wieder besser in internationale Partnerschaften und Lieferketten integrieren.
Die Revision des Kriegsmaterialgesetzes verbessere die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und gebe den Unternehmen mehr Planungssicherheit, so der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV). Davon würden auch Zulieferbetriebe und weitere eng mit der Branche verbundene Unternehmen profitieren könnten.
Für die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) schafft die Annahme der Vorlage günstigere Voraussetzungen für die Wiederausrüstung und Modernisierung der Schweizer Armee. Die Gesetzesrevision ersetze jedoch weder die notwendigen Investitionen noch die Anstrengungen zum nachhaltigen Fähigkeitsaufbau, heisst es in der Stellungnahme.
(AWP)