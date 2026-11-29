«Die Angstkampagne von SP, Grünen, EVP und GSoA hat nicht verfangen», teilte die Allianz Sicherheit Schweiz mit. Die Stimmberechtigten hätten erkannt, worum es bei der Revision des Kriegsmaterialgesetzes ging: um verlässliche Regeln für die Ausfuhr an 36 Partnerstaaten, mit denen die Schweiz ihre Exportkontrolle eng abstimme.