Die Welt sei energiehungrig, erklärte Hanebeck die Nachfrage nach Galliumnitrid. Das Material habe gegenüber herkömmlichen Silizium-Halbleitern den Vorteil, dass es sehr viel schneller schalten könne - und damit sehr viel energieeffizienter sei. Dass sich GaN-Chips nun auf grösseren 300-Millimeter-Wafern herstellen liessen, sorge für erhebliche Effizienzgewinne in der Produktion. Im Vergleich zu einem 200-Millimeter-Wafer lässt sich laut Infineon die 2,3-fache Menge an Chips erzeugen.