Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse 2026/27 um etwas mehr als ein Fünftel auf 20 Milliarden Euro steigen, teilte Infineon am Dienstag in München mit.