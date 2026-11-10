Die Segmentergebnismarge soll sich ebenfalls verbessern und in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Das liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Dabei befindet sich das Unternehmen derzeit in Preisverhandlungen mit seinen Kunden. Das Umfeld sei dafür weiter «positiv», hiess es. Im vergangenen Jahr hatte Infineon wegen der knappen Kapazitäten in Verbindung mit der hohen Nachfrage zweimal seine Preise erhöhen können.