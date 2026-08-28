In Frankreich hat sich der Preisauftrieb wegen der höheren Ölpreise stärker als erwartet beschleunigt. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im August im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate nur bei 2,4 Prozent gelegen. Experten hatten damit gerechnet, dass die Teuerung etwas anzieht, aber im Schnitt nur mit einem Anstieg der Jahresrate auf 2,6 Prozent gerechnet.